Portree peegelsiledal jääl

Eva-Lotta – iluuiustaja, olümpialane ning kahekordne Eesti meister naiste üksiksõidus –, tähistas hiljuti oma 20. sünnipäeva. Uisud olid tal selleks ajaks juba kuusteist aastat jalas olnud. Algkoolis hakkas ta unistama olümpiavõitjatiitlist, kerides aga kümmenkond aastat edasi, sai unelmast reaalne siht, kuhu suunas liuelda. „Hüpata üle enda varju, on midagi kirjeldamatut,“ vaatab ta täna olümpiasõidule tagasi.

Kuna uisusaapad on naise jalatsiriiulile kuulunud pea terve elu, siis sellist klassikalist meenutust „kui suureks kasvan, siis tahan politseinikuks saada“, Eva-Lottal mälualbumist võtta polegi. Nõnda kaua, kui mäletab, on tema unistustel olnud alati siuhti! sälkuvad uisurauad all.