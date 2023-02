Hiljuti lahutanud modell Emily Ratajkowski on otsusega rahul: tean paljusid, kes on õnnetus abielus, sest kardavad lahutada

„Mida sa oma sõrmusega tegid?“ küsib Dorfman ning saab vastuseks, et modell otsustas sõrmuse alles jätta, sest see ei seostu talle millegi kurva ega ebameeldivaga. „Mul on see endiselt alles,“ ütleb Ratajkowski. „Iga kord kui ma näen või kuulen, et keegi on jälle lahutanud tahaksin ma öelda, et selle asemel, et te kurvad olete, võiksite hoopis rõõmustada.“ Dorfman nõustub. „Ma arvan, et mu endine abikaasa, kellega me oleme siiani väga head sõbrad, ütleks, et see on parim asi, mis meiega juhtuda sai,“ ütleb ta.