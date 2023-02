FOTOD | Külasta ehtekunstnik Lia Tüüri mälestusnäitust!

Lia Tüüri mälestusnäitus „Joonega puudutatud“ annab esmakordselt ülevaate kunstniku 1960. aastatel alanud loometeest, kasutades selleks perekonna arhiivimaterjale, fotosid, kavandeid, joonistusi ning teoseid Eesti muuseumide, Kunstnike Liidu ja erakogudest. A-Galerii on selle näituse tähendusrikas keskkond põhjusel, et Lia Tüür oli 1993. aastal Eesti autoriehtele keskendunud galerii idee algataja ning selle kauaaegne hingehoidja. Tänaseks on Tallinna vanalinnas asuvast A-Galeriist kujunenud kõige olulisem kohalik ehtekunsti näituseruum ning eesti ehte kodugalerii.