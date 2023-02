Aasta soulmuusika artist Anett: „See moment, kui oled alla andmas, on tavaliselt...“

See ei ole Aneti esimene Eesti muusikaauhind. Kaks aastat tagasi, mil gala toimus piirangute tõttu tühjas Saku suurhallis, võitis noor naine suisa kaks auhinda. Esimese sai ta kätte grimmitoolis istudes. Aneti rõõmujoovastust oli silmaga näha. Seekordne õhtu oli tema sõnul aga veelgi eufoorilisem ja tundus kuidagi suurem ja sümboolsem. Nii nagu enamik Eesti muusikuid, ütleb ka Anett, et tegemist on ennekõike muusika pidupäevaga, mida ühekoos nautida.