Korrastuskunsti kuningaanna Marie Kondo andis alla: mu kodu on segamini!

Kondo näol on tegemist tõelise korrastusfriigiga, kelle raamatut „Jaapani korrastuskunst. Korrastamise elumuutev vägi“, on tõlgitud üle 40 keelde. Marie Kondo lõi KonMari meetodi, mis tähendab efektiivset koristamist ehk koosneb ebavajalike asjade äraviskamisest ja otsustamisest, kuhu allesjäänu paigutada. Nüüd selgub aga uskumatu tõsiasi- nimelt ei tegutse naine enam ise oma sõnade järgi vaid tunnistas paar päeva tagasi vastupidist- tema kodu on täiesti sassis!