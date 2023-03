Taaskasutuse triumf Papsaares

Võib kohe nentida, et õnnestunud on tal see imeliselt: alates mööblist ning lõpetades iluasjadega, ja igaühe kohta võiks ta loo rääkida. Elutoa akendest langeb valgus viiliti Jaanus Orgusaare lainelisele riiulile Dune. „Justkui muuseum!“ on siinkohal kompliment riiuliavades välja pandud artefaktidele. „Jah, on võimalik leida pooleteise aastaga kodule kogu sisustus, väärt kraami liigub,“ kinnitab Eleri. „Miks osta uut, kui juba on valmis tehtud nii palju häid asju? Mõni kriim ei loe, ese võib olla kerge error'iga. See ongi elu.“ 2022. aasta lõpus sisse kolides otsustas Eleri, et ühtegi vana mööblieset eelmisest kodust kaasa ei võta – peale tütre Salme kõrge voodi, mis saadeti neile koostööna.