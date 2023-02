Märka, kuidas end tunned! Need märgid viitavad, et töö ei tee sind enam õnnelikuks vaid rikub tervist ja heaolu

Sa ei suhtle enam kolleegidega Mäletad tööle tulemise aega, mil olid elav ja seltsiv, elevil kõigi uute tuttavate pärast? Nüüd tunned, et tahaksid lihtsalt segamatult oma ülesanded ära teha ja koju minna.

Kõik venib ja võtab aega Ka meilile vastamine tundub sel perioodil tohutu pingutusena. Niisiis, kipud tööjuures venitama, mõtted kalduvad mujale, tööle keskendumine on raske. Unustad tähtaegu ja magad need maha.

Unistad teisest tööst

...õigemini oma mõtetes oledki juba seal. Kui näed end pidevalt vaimusilmas hoopis muud tööd tegemas, on see ilmselge märk, et oled oma töökohale liiga kauaks jäänud.