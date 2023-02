Mõnikord on petmisest teada saades kohe tunne, et on aeg minema kõndida ja enam mitte kunagi tagasi vaadata. Aga teistel võib samas olukorras tekkida mõte, et ehk oli see hetkeline väärastus ja hoopis abipalve, sest suhtest oli kadunud füüsiline tõmme? Või olid probleemid uputanud armastuse, mis tagaplaanil oli jätkuvalt olemas?