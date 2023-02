Head geenid või hea ilukirurg? 81-aastase telestaari foto ajas interneti kihama: siin ei ole ühtegi filtrit!

Hiljuti postitas telestaar Martha Stewart endast kolm pilti juuksurisalongis, kus ta ootas parajasti juuksepesu. Lisaks kummalisele asukohale, kus endast fotot teha, jäi naise jälgijatele silma Stewarti suurepärane näonahk, kust ei paistnud ühtegi kortsukest. Stewart põhjendas foto tegemist sellega, et just pesutoolis oli suurepärane valgus.

Foto hakkas peagi internetis levima ja kuigi paljud kiitsid daami siledat nahka, sära ja enesekindlust, jagasid teised ka oma kahtlusi ja nõudsid, et ta tunnistaks, et on ilukirurgi noa all käinud. „Ma austaksin seda postitust palju rohkem, kui kirjutaksite, et teie ilukirurg tegi suurepärast tööd ja teil on õnn seda kõike endale lubada,“ kommenteeris üks Stewarti jälgija.