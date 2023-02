Oskus, mis vajab lihvimist! Suhtlemisnõustaja nipid, mis aitavad saada paremaks kuulajaks

Suhtlemis- ja etiketinõustaja Inge Ojakäär ütleb, et kuulamine on tõepoolest tänuväärt oskus. Selle ilmestamiseks toob ta näite hoopis loodusest. „Kui käid metsas ja kuuled, et linnud laulavad ja puud kohisevad või rannas meri mühiseb, siis on su kõrvakuulmisega kõik korras. Kui aga oskad kirjeldada eri lindude laulu, puudekohina varjundeid ja lainete värvikaid helisid, oled hea kuulaja ning saad ümbritsevast tohutult palju informatsiooni ja häid emotsioone.“