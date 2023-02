Lõpp korralagedusele! Loe, kuidas kuidas muuta oma riidekapp kadestamisväärseks paigaks

Pole midagi hullemat, kui sättida end kiirustades valmis ning avastada, et lemmikut pluusi ei leia mitte kusagilt. Riidekapis olevad esemed on laiali ja omavahel sõlmes. Järgmisel hetkel tõmbad kogu selle sisemuse põrandale, et soovitud ese üles leida, kuid mõistad ka, et sinu kapp vajab hädasti paremat organiseerimist.