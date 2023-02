Lahkuminekust paranemiseks on soovitatav läbida 40päevane nullsuhtluse periood

Oscar Wilde on öelnud, et iseenda armastamine on elukestev romaan. Ent nagu iga suure armastusloo puhul, võib ka sel teel tulla ette takistusi. Eriti olukorras, kui sinu reaalsuse osaks on olnud ka keegi teine – kes toetas, armastas, lohutas, kuid keda senisel kujul elu järgmisesse peatükki enam kirjutatud pole. Kui armastus saab otsa, siis kuidas minna edasi? Ja mitte ainult kulgeda, vaid tõeliselt elada, nautida ja olla õnnelik?