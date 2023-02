Tugevamate ja pikemate juuste saladus peitub just selles kõikvõimsas valgus

Elise (26): Juuksed on nüüd pehmed ja lihtsasti kammitavad

Erli (23): Oi, see imeline lõhn, mis nüüd mu juustel on!

Richi uue sarja toodete kasutamise eel olin väga elevil. Mul alati olnud väga kahused ja kuivad juuksed. Alles aastake tagasi hakkasin nende eest paremat hoolt kandma, sest avastasin enda jaoks Salonshopist Joico brändi. Richi sarjaga oli esimene üllatus kohe pärast toodete katsetamist, kui arvasin, et mask jäi juustesse, sest need olid nii siledad. Tegelikult oli aga toode kohe esimese korraga mu juuksed nii pehmeks teinud, et ei tahtnud uskudagi. Samuti oli mul varasemalt probleeme kuivade juusteotstega - arvasin, et lõikamine on ainuke võimalus. Tuleb välja, et see pole nii! Ja kolmas asi, millest olin lummatud, oli see lõhn, mis jäi juustele peale pesemist. Olen varem mõnikord kade olnud ja mõelnud, et mida küll osad naised kasutavad, et nende juuksed nii hästi lõhnavad? Nüüd käin ise ringi ning mõnus värske ja õrnalt magus lõhn käib üle pea.