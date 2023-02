Eriline lõõgastus magamistoas | 37-aastane Merle jagab, kuidas looduslik abivahend aitas nii mehe terviseprobleemiga kui ka voodielu vürtsitamisel

„Muidugi on parim, kui sellise oleku suudab esile kutsuda inimene, kelle suhtes libiido on olemas. Kuid suuremate uneprobleemide või ärevushäirete puhul tuleb tihti appi võtta muud vahendid,“ selgitab anonüümseks jääda soovinud Eesti arst.

„Väsimus ja unepuudusest tingitud stressihormoonid tekitavad libiido languse ning takistavad otseselt erektsiooni teket. Kui unepuudus on nii tõsine, et ka testosterooni kontsentratsioon läheb liiga madalaks, siis lisandub sellest veelgi negatiivsem efekt. Une, peamiselt REM-une ajal liigub peenisekudedesse veri, mis toob vajalikke toitaineid ja hapnikku,“ selgitab androloog.

Merle ja tema abikaasa kogemus

Mehed ei lähe tihti oma terviseprobleemidest kellelegi rääkima ja nii tundis ka Merle, et abikaasa on oma murega täiesti üksi. Õnneliku juhusena sai ta aga sõbrannalt soovituse proovida mehe uneprobleemide vastu kodumaist Full Spectrum CBD-õli.

„Algselt hakkas abikaasa CBD kanepiõli võtma lihtsalt parema une jaoks, et öösel kiiremini magama jääda. Rahutu une vastu aitas see kiiresti, märkasin suurt muutust mehe meeleolus ja tujus ning nii jätkas ta kanepiõli võtmist igal õhtul enne magamaminekut. Juba paari nädala pärast nägin, et mehe seksiisu tuleb vaikselt tagasi ja pärast mõnda proovimist paranes ka erektsioon. See oli mulle ja ka abikaasale väga positiivne üllatus, et kõik oli tegelikult väsimuses kinni ja saime seda kiirelt ilma apteegirohtudeta ravida,“ räägib naine looduslikust abivahendist.

Merlel ja tema abikaasal on kanepiõli nüüd iga päev kasutuses ja naine jagab, millist kasu nad on veel imerohust leidnud: „Ma ei märganudki varem, et ka mina olin tööst ja elustressist pinges ning vajasin siiski abi, et kõigest lõõgastuda. Kanepiõli on meil nüüd salarelvaks ka magamistoas, see aitab meil mõlemal täielikult lõdvestuda. Tänu CBD-le saame koos palju intiimsemat ja intensiivsemat mõnu nautida ning katsetada uusi asju, milleks varem olime liiga pinges.’’