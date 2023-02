Lugejakiri | Eesti mehe elu nartsissistist printsessiga: tema väline kuvand oli suuresti vastupidine tegelikkusele

Tänu sotsiaalmeedia arengule on viimasel ajal võimalik leida juba üsna palju artikleid ja klippe isiksusehäiretest – psühhopaatiast, sotsiopaatiast, nartsissismist. Nende põhjal olen jõudnud lõpuks arusaamisele, et elan juba üle 20 aasta koos naisega, kel on varjatud nartsissisti isiksusehäire tunnused.