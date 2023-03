Kutse tantsule

Käisime aastaid tagasi sõbrannaga diskol. Ütleks isegi, et aasta parimal peol, sest kui DJ Whitney Houstoni „I Wanna Dance With Somebody“ käima libistas, siis oli tunne nagu filmis – tantsupõrandast sai ootamatult võtteplats, kus kõik muusikarütmis väänlevad-pöörlevad-tatsuvad kehad andsid endast parima, et võita alateadlikult seda tantsulahingut, mida tegelikult ei toimunud.