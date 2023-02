7 soovitust, kuidas lahendada tüli sõbraga

Alati pole lihtne olla hea sõber. Lisaks üksteise seltskonna nautimisele võib aeg-ajalt tulla ette ka konflikte, mis on igas suhtes normaalne. Oluline on, et need ei jääks vinduma ega rikuks väärtuslikku sõprussuhet. Peaasi.ee nõustaja, psühholoog Andreas Holst annab nõu, kuidas sellises olukorras käituda.