Kas olete suhtes võrdsed?

Suhe algab tavaliselt väga lihtsalt, armutakse ja tundub täiesti enesestmõistetav, et ka edasi kulgeb kõik muretult. Alati on uus lootus ja usk igavesse armastusse. Ometi juhtub mõne aja pärast midagi, mis kipub liiga tihti korduma: pettumus, kannatus, armukadedus, hülgamine ja murtud südamed. Enamasti ei saa me aru, mis on juhtunud ja mis selle põhjustas.

Üks põhjustest on ebavõrdsus suhtes, mis tähendab, et vundament on algusest saadik viltu olnud. Oled selle vanematelt päranduseks saanud ja kannad kohusetundlikult edasi. Arvasid, et otsisid armastust, kuid tegelikult sõelusid võimalustest välja just need variandid, mis ei olekski saanud õnnestuda.