Viis nippi, kuidas vabaneda tselluliidist!

Tselluliidiga võitlemiseks on abistavaks vahendiks SuperDreni Depura Grapefruiti tselluliiti vähendav toidulisand, mis on uuendusliku koostisega tselluliidivastane, salendav ja dreneeriv toidulisand. Sellest on saanud paljude naiste hästi hoitud ilusaladus! See on 100% looduslik ja soodustab üleliigse vedeliku ning jääkainete väljutamist organismist, mis on abiks ülekaalulisuse ja rasvade ainevahetushäirete korral. Tulemuseks on siledam ja saledam keha.