FOTOD | Kodu, kus iga päev sobib hõbetaldrikult söömiseks ja kristallklaasist joomiseks

Neljakümne kolme ruutmeetrine korter osteti paarkümmend aastat tagasi. Algul elas noorpere seal kolmekesi. Veidi aja pärast ilmnes võimalus end sisse seada kõrvalmajja suurematesse ruumidesse. Nüüd, kui laps on üles kasvatatud, on Külli tagasi väiksemale pinnale jõudnud. „Minu kolimine on olnud väga tore – sinna ja tagasi läbi aiaaugu.“