JÄRJEJUTT | VI osa: igahommikune prantslaste komme on poole aastaga Eesti perele külge jäänud

Kõige esimesena võtsime üle kohalike kombe igal hommikul pagariärisse minna, et osta üks värske baguette. See on ka loogiline – üks hea baguette on tehtud nii, et see on pealt krõbe ja seest pehme nagu pilv. Järgmisel hommikul võib sellega aga puid raiuma minna. Lisaks on see sai just paraja suurusega. Nii ei jää sellest järgmiseks päevaks suurt midagi alles. Kui nüüd kristalselt aus olla, siis me ei osta siin kunagi baguette’i. Sellenimeline sai on täitsa valge, natuke iseloomutu, ent siiski meisterlikult valmistatud sai. „Une tradition, s’il vous plait!“ küsin ma pagarilt tavaliselt. Kui baguette’i sisse võib panna ka lisaaineid, siis tradition peab valmima üksnes traditsioonilisel meetodil ja sisaldama ainult jahu, pärmi, soola ja vett. Selle koor on krõbedam, sisu õhulisem.