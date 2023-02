FOTOD | Vaata, millist kuningliku protokolli reeglit rikkusid prints William ja printsess Catherine

Kui Williami noorem vend prints Harry ja tema abikaasa hertsoginna Meghan Markle on eiranud mitmeid reegleid, sh ka käest kinni hoidmise oma, siis tulevased riigipead William ja Kate on rangelt protokolli järginud. Ainus foto, kus on nende lembehetke näha, on tehtud paari pulmapäeval aastal 2011.