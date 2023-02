Kas plaanid sel kevadel alustada paastuga? Sisehaiguste arst annab 5 soovitust

Dr. Trofimova sõnul on religioosne paast ning ravipaast olemuslikult üsna erinevad asjad. Kui tänapäeval paastuvad inimesed üha vähem kirikukommetest tulenevalt, siis tõusvas trendis on erinevad tervisepaastud, mille kestvus on lühem, kuid intensiivsus oluliselt kõrgem - selliseid paastukuure on soovitav teha ainult kogenud spetsialistide järelvalve all ja selleks sobivas keskkonnas. Mõlema puhul on siiski olemas teatud sarnasusi.