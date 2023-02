Seksuoloog: minu kliendid küsivad aeg-ajalt, kas soov füüsilist valu kogeda on okei või teeb see neist perverdi

Minu kliendid küsivad aeg-ajalt, kas soov füüsilist ja/või psühholoogilist valu kogeda on okei või teevad need soovid inimestest perverdid. Või on need märgid läbitöötamata traumadest? Esiteks tahan täpsustada, et Eestis on mõistega „trauma“ liiga kergekäeliselt ümber hakatud käima, teiseks lükkavad uuringud ümber väite, et BDSMi praktiseerivad inimesed jõuavad selleni läbi trauma või et neil on rohkem vaimse tervise probleeme kui neil, kes ei harrasta BDSMi.