Kuidas kevadväsimust peletada?

Just nüüd, mil kevad hakkab vaikselt pead tõstma ja loodus ärkab, on õige hetk toetada ka enda tärkamist. Talv on super ja me ei vahetaks seda mitte millegi vastu. Aga olgem ausad, me ei ole ju ainsad, kelle jaoks iseloomustavad seda aega lisaks sellistele sõnadele nagu ilus, karge ja puhas ka märksõnad, mis väljendavad pigem seda, kui pikk, väsitav ning pime see kõik on. Aga õnneks on kevad nurga taga!