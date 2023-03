SUUR LUGU | Presidendi abikaasa Sirje Karis: ma päriselt usun, et kõigest saab üle

Sirje Karise elu on kannustanud mõte, et ainult tegutsedes jõuab edasi – olgu siis lend tähtede või hoopis muuseumisaalide suunas. „Minu isa, kes lahkus siitilmast päris ammu, ütles kunagi: tüdruk, kõigepealt mõtle ja siis tegutse. Mitte et mõtle ja ütle, vaid tegutse,“ toonitab presidendi abikaasa olulist nüanssi. „Need isa sõnad on jäänud mulle kuklasse. Ma võtan oma jonni ja kanguse ja järjekindluse... ja teen asja ära. Enne tuleb plaan lihtsalt läbi mõelda, mitte uisapäisa tormata.“ Lihtne argifilosoofia, muigab proua Karis.