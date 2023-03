Ootamine võib alata!

Ja siis see juhtuski! Sain teate kolmetäheliselt kullerifirmalt, mis andis märku, et minu saadetis saabub kolmandal kuupäeval. Kui ma aga kolmanda kuupäeva hommikul tippisin ettevaatlikult – vanaema kombel, kasutades toiminguks vaid nimetissõrmi – oma jälgimisnumbri vastavasse aknasse, nägin, et pakk on alles rõõmsalt Arlanda lennujaamas. Jah, sealsamas kohas, kust on võimalik istuda Nordica lennule Arvidsjauri.



Tõenäosus, et see õhtuks pealinna jõuab ja sealt veel omakorda minu külakesse, oli umbes sama suur kui võita Viking Lotoga jackpot. Muide, tänapäeval saab isegi lotopileti internetist osta! Tundub ahvatlev anda õnnele virtuaalselt võimalus, aga enne kui sa seda teed, siis mõtle oma eksidele ja hinda kriitiliselt, kas sa ikka oskad neid võitjaid valida? Kultuuri, sporti ja teadust saab ka muudmoodi toetada.



Kuigi järgmised paar päeva sattusid nädalavahetusse ja möödusid vanades saabastes võrdlemisi sündmustevaeselt, siis kuuendal kuupäeval teatas kullerifirma jälgimisleht juba paki jõudmisest kodumaa pinnale.