President Zelenskõi ja esileedi Olena Zelenska kohtumislugu

Tema ja nüüdne president kohtusid keskkoolis ning hakkasid käima ülikooliõpingute ajal. Nad kinnitavad, et see ei olnud armastus esimesest silmapilgust. Volodõmõri võlus Olena välimus, ent Volodõmõri sõnul võib küll esmalt vaadata kellegi silmi ja huuli, aga alles siis, kui algab vestlus, selgub, kas meeldimisest võib saada armastus. See temaga juhtuski. Kindlasti mängis ka huumor oma rolli. Volodõmõr olevat püüdnud sellegi abil Olena südant võita. Muide, Volodõmõr Zelenskõi on öelnud, et ta naljad ei kuku alati hästi välja, ent õnneks on ta naine suurepärane toimetaja. Ühiselt tegutseti pikki aastaid meelelahutuses, enne kui Volodõmõrist sai president.