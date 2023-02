FOTOD | Maailmakuulus juuksestilist James Earnshaw andis Tallinnas koolituse. Vaata, kes olid kohal!

„Minu jaoks seisneb mu töö naiste viimises tähelepanu keskpunkti läbi selliste värvisegude loomise, mis suurendavad nende eneseusku ning on samas kaasaegsed ja näevad välja kallid. Mind inspireerib soov täiustada oma oskusi ja tagada, et minu loodud soengud oleks alati kõige kõrgema võimaliku kvaliteediga. Juuksed ja võimalused, mida need pakuvad inimeste muutmisel, on mu kinnisidee. Selliste muutuste teostamine on minu tugevus,“ ütleb James oma töö kohta.