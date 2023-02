Juuksehoolduse ABC

Oluline on talvel juukseid peale pesu piisavalt toita. Väike lihtne samm, aga ülioluline, et aidata juustel olla terved ja säravad. Seega, peale igat peapesu tuleks juukseid juustekreemi või palsamiga kostitada. Siinjuures peab kasutatav palsam/juuksekreem olema piisavalt toitainerikka koostisosaga ja jamavaba (toode ei tohi sisaldada parabeene, sulfaate, sünteetilisi värvaineid jms, mis juukseid koormavad ja nende hapraks muutumist soosivad). Ilumaailmas on praegu klientide poolt kõrgelt hinnatud kaks ühes variant ehk Innovatis Luxury Caviar juustekreem-palsam. See sisaldab hinnatud ja kvaliteetseid koostisosasid nagu kollageen, kaaviari ekstrakt ja E-vitamiin. Need on olulised komponendid, mille koostoimel hooldab ja sügavniisutab juustekreem juuksejuurt, samal ajal taastades ka juukse struktuuri. Uuringud näitavad, et toote positiivne mõju avaldub juustele juba pärast esimest kasutuskorda.

Nii niiskuskaitse loomisel kui ka maksimaalse tulemuse saamiseks võiks kasutada paar korda kuus ka juuksemaski. Paljudele tundub juuksemaski kasutamine tüütu protsess, kuid teene, mida regulaarne maskitamine juustele talvel teeb, on hindamatu. Jällegi on turul juuksemaskide valik suur ja lai. Niisiis tasub toote valimisel jälgida hinna ja kvaliteedi suhet. Väga hea tasakaal hinna ja kvaliteedi osas on saavutatud Paul Rivera toitval juuksemaskil, mis silmnähtavalt parandab juuste struktuuri ja aitab neid muuta kergemini kammitavaks. Pusavabasid juukseid on kergem hooldada ka nende kuivamise ajal ja nii on võimalik vältida juusteotste lõhenemist. Paul Rivera juuksemaski koostisosadeks on näiteks argaaniõli, mis on rikas rasvhapete ja E-vitamiini poolest.

