Heidy Purga: kuna mu juured on Ukrainas, polnud mul südant uut säravat kleiti tellida, pigem annetan selle raha Ukrainale

„Olin sel aastal kindel, et lähen taaskasutuse teed,“ ütleb Heidy. „Mul on mitmeid Karolin Kuusiku disainitud imeilusaid kleite, mida pole saanud kanda nii tihti kui need kleidid väärt on. Hea disain on pealegi ajatu ning leian, et ei ole vaja igal aastal lasta endale uhkeid kleite teha kui on võimalus meelde tuletada mõnda vanemat lemmikut oma riidekapist. Üks põhjus taaskasutuseks peale keskkonna säästmise ja väiksema jalajälje oli kindlasti ka asjaolu, et sel aastapäeval tuletab 24. veebruar meile meelde ka Venemaa sõjalise sissetungi algust Ukrainasse, täpselt aasta tagasi, ja kuna mu juured on Ukrainas, polnud mul lihtsalt südant uut säravat kleiti tellida, pigem annetan selle raha Ukrainale“, lisab Heidy.