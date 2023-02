KUULA | Etiketikoolitaja kummutab müüte: Eestis oleme presidendi vastuvõtul selle suhtes väga kriitilised. Tegelikkuses on see lubatud

Lisaks baasteadmistele küsisime, millised on need eksimused, mis tema kui eksperdi silma eriti riivavad.

Juttu tuli ka lähenevast presidendi vastuvõtust ning sellest, mida on sellisel pidulikul sündmusel sobilik kanda, mida mitte. Selgus ka põnev tõsiasi, et on üks etiketireegel, mille rikkumises igal aastal kedagi süüdistatakse, ent tegelikkuses on see täiesti lubatud.