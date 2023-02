Ei tea, mida naisele naistepäevaks kinkida? Kolm suurepärast ideed!

GIVEN on Baltimaade suurim juveeliehete jaemüügikett. Givenist leiad laia valiku juveeliehteid igale maitsele, nii naistele, meestele kui ka lastele, ainulaadseid kollektsioone ja atraktiivseid kuupakkumisi ning suurepärase klienditeeninduse.

Giveni juveelimaailmas on ka suurepärane valik erinevaid ehete erikollektsioone, nii et siin leidub midagi igale maitsele ja stiilile. Erabrändidest leiab nii klassikalisi kui ka inspireerivaid briljantide kollektsioone, elegantseid poolvääriskividega hõbeehteid, trendikaid kuld -ja hõbeehteid julgetele katsetajatele. Olemas on ka lastele pühendatud kollektsioon, kus on ehteid igaks tähtsaks sündmuseks. Samuti on valikus modernses stiilis kuldehteid.

Ehted on suurepäraseks aktsendiks igale naisele. Kui soovid kinkida midagi püsivat ja väärtuslikku, kuid ei oska valida, kingi valikuvabadus GIVENi kinkekaardiga!

Mida kinkida oma armsale abikaasale, südamedaamile või emale? Loomulikult on kõige väärtuslikum kingitus tähelepanu ja kui sellega kaasneb ka juveeliehe, on see veelgi parem, kas pole?

Tutvu Giveni erinevate maksevõimalustega ja kui sul on jäänud seisma vanad kuldehted või kuldesemed, siis too need kauplusesse. Given vahetab vanu kuldehteid või -esemeid turu parima hinnaga! Vastu saab uued juveeliehted või kinkekaardi.

Märtsis on meil parimad pakkumised ehetele:

01.–12.03 kuldehete erikollektsioon –40%

01.–31.03 Given Silveri hõbeehted –25%

02.–09.03 LILLY SPRINGi briljantide kollektsioon –18%

Soeta mugavalt ja riskivabalt e-poest.

Alates 30-eurosest ostust on transport TASUTA.

Ideed kauniteks naistepäevakingitusteks

Naistepäev on suurepärane põhjus erilisele naisele (kallimale, sõbrannale, emale, õele ja miks mitte ka endale) eriline kingitus teha. Douglase ilumaailmast leiad kõige suurema valiku kingitusi, mis teevad rõõmu igale naisele. Naistepäeva tähistamiseks pakub Douglas mitmeid erilisi üllatusi.