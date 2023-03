EKSPERIMENT | Kas ma ikka vajan isiklikku autot?

Olen juht olnud paar aastat ning selle ajaga väga autoistme külge kasvanud. Igakuised kulutused ja vähene liikumine, mis see endaga kaasa toonud on, pole kaugeltki sama toredad. See on pannud mõtlema – kas tänapäeval, kus leidub mitmeid sõidujagamise rakendusi, on isiklik auto üldse tingimata vajalik?