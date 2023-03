Priit Võigemast: väljaspool teatrit on küll üks sotsiaalne teema, mille peale mul pulss punasesse lendab

„Tegelikult see ei ole meie kodu. Meil käib praegu remont ja kõik on pea peale pööratud. Ükski asi ei paikne oma õigel kohal, kogu elu on kastidesse pakitud. Kasutada on enam-vähem kaks paari sokke ja ühed dressid,“ teatab Priit nädalapäevad hiljem Kadrioru puumaja keerdtrepil. „Kodu peab olema mõnus koht. Turvaline ja soe pesa, kus on hea sussi sahistada. Aga teatris on minu arvates täpselt vastupidi. Seal ei taha ma kuulda ega näha mingit sussisahistamist ega kodu mängimist.“