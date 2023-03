Su nägu ei kõla tuttavalt

Eks kümme aastat on jätnud jälje meisse mõlemasse, lohutasin end. Aga adekvaatset põhjust, miks ma pole senini suutnud tuvastada toda tumedates riietes meest, kes on mind juba kahel korral õhtustel jalutuskäikudel nimepidi tšautanud, ma ei leia. Mõnevõrra lohutab teadmine, et lisaks kehvale nägudemälule olen ma üle keskmise kanapime.