Suhtenõustaja: kui kummagi ema või isa kipub teie pereasjadesse liiga palju nina toppima on keeruline koos elada kui võrdsed

Üks põhjustest on ebavõrdsus suhtes, mis tähendab, et vundament on algusest saadik viltu olnud. Oled selle vanematelt päranduseks saanud ja kannad kohusetundlikult edasi. Arvasid, et otsisid armastust, kuid tegelikult sõelusid võimalustest välja just need variandid, mis ei olekski saanud õnnestuda.