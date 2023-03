Ole teadlik rohepesu olemasolust! „Jätkusuutlikud“ kiirmoe kollektsioonid ei ole alati keskkonnasõbralikud

Kiirmood on võidukäiku teinud viimased 30–40 aastat. Meenub moe- ja keskkonnateemasid käsitleva raamatu „To Die For: Is Fashion Wearing Out the World?“ autori Lucy Siegle’i pajatus talle mällu sööbinud vaatepildist Oxford Streetil. Primarkist väljus noor naine, käevartel ripnemas kuus-seitse pruuni paberkotti. Kuna õues kallas vihma nagu pangest, pani see ühe sanga raskuse all rebenema ja kott koos riietega prantsatas porilompi. Ootuspärane vaatepilt olnuks, et tüdruk kummardub ja korjab uhiuued rõivad kärmelt kokku. Reaalsus oli midagi muud – daam ei teinud teist nägugi ning kõndis sirge seljaga edasi. Jah, just täpselt nii „väärtuslikeks“ ta oma uusi moeleide pidaski.