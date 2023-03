Neli nippi häbematult erootilise õhtu veetmiseks

Millist pesu valida?

Õnneks on sekspesu kinkimine tänapäeval tehtud küllaltki hõlpsaks. Esiteks on pesu suurus sageli paarikaupa numbrina, näiteks S/M – mistõttu ei ole vaja pead murda, milline täpne suurus kandjale paremini istub. Pealegi on suuruseid kuni 4 XL-ini välja!

Peale selle on pesu äärmiselt elastne ja pehmest ning mugavast materjalist, mistõttu võib kindel olla, et kui pesu on juba koju jõudnud, siis kappi seisma see kindlasti ei jää.

Brändide ja valikurohkus sekspesumaailmas on lihtsalt kirjeldamatu. Üks pilt ütleb rohkem kui sada sõna. Viska silm peale ja sa ei kahetse. Valikuvõimalus värvide, stiili, materjalide ja pesu kandmise eesmärgi osas on pead pööritama panev.

Kui oled näiteks võrksukkade, elastsete paelte ja õrnalt SM-stiili austaja, siis võrratult laia valikut pakub bränd Obsessive.

Kirg.ee erakordselt laia tootevalikusse on lisandunud ka tuliuus bränd Kissable, mis pakub just naiselikkust rõhutavat imekaunist pesu. Toonivalik on õrn ja pastelne ning pits langeb kehale ja paljastab keha täpselt õigetest kohtadest. Lisaks on pesu pakendatud kaunisse karpi – ideaalne kingitus kallimale.

Vibratsioone otsimas

Kui himuraks ajav pesu seljas, on aeg liikuda magamistuppa, kus veeta üks erakordne õhtu paarivibraatoreid katsetades. Erootikatööstus on suure sammu edasi astunud, mistõttu pole mõnuvidinad ainult temakesele üksi nautlemiseks mõeldud.

Lisaks sellele, et on väga lai sortiment eri disaini, värvi, intensiivsuse, suuruse ja eesmärgiga vibraatoreid naistele, on olemas ka just paaridele loodud mõnulelud voodielu magustamiseks. Ka nende valik on pehmelt öeldes piiritu.

Miks mitte järele proovida vibraatorit We-Vibe Sync, mis ühekorraga stimuleerib naise g-punkti ja kliitorit ning pakub põnevat ergutust ka meheaule? Kui ühel hetkel kõik mõnunupukesed tippu jõuavad – ja veel samal ajal –, on toaõhk orgasmist niivõrd paks, et meenutate seda õhtut veel nädalaid. Loomulikult kibelete ööhämaruses uuesti ja uuesti teineteise embusesse.