Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus: olin valmis kannatama ära kogu maailma valu! Kui olümpia läbi sai, alles siis mõistsin, kui kohutav aeg see oli...

Et uisusaapad on naise jalatsiriiulile kuulunud pea terve elu, siis sellist klassikalist meenutust „kui suureks kasvan, siis tahan politseinikuks saada“ Eva-Lottal mälualbumist võtta polegi. Nõnda kaua, kui mäletab, on tema unistustel olnud alati siuhti! sälkuvad uisurauad all.