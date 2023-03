Ilu, mis võinuks nõuda (inim)ohvreid: maailma esimesed meigientusiastid värvisid huuli surmavalt ohtlike ainetega

Üks skandaalsemaid taustalugusid käib kaasas vibraatori leiutamisega. Nimelt levib hoogsalt teooria, et seda seksilelu kasutati viktoriaanlikul ajastul hoopis hüsteeria raviks. Seda diagnoosi ei pandud 19. ja 20. sajandil naistele mitte ainult hüsteeriahoogude, vaid mis tahes sümptomite korral alates ärevusest ja unetusest ning lõpetades hallutsinatsioonide ja viljatusega. Ravina nähti vaagnamassaaži, mis pidi viima naised orgasmini ja aitama neil nõnda hüsteeriast vabaneda. Arstid ise muidugi kõrgendatud seisundit päris nii ei nimetanud: väidetavalt ei uskunud nad üldse, et naised orgasme saaksid, ja kutsusid äkilist tundmushoogu hoopis paroksüsmiks. Et hüsteeriat peeti epideemiaks, tähendas see tohtritele tohutuid järjekordi, patsientide pidevat sisse-välja sõelumist. Selleks et vaeste doktorite käed päris ära ei väsiks, tuli leida alternatiiv.