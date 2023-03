Kolm müüti erootikapoodidest

Sekspoodidest leiab striptiisi-/massaažikabiine ja müüjad on pealetükkivad. Üllataval kombel on just see Majuri sõnul üks enimlevinud väärarusaamu sekspoest. „Meil selliseid asju ei toimu. Kaasaegses erootikapoes hinnatakse kliendi privaatsust ja „pood poes“ ülesehituse abil saab klient rahulikult ning segamata ringi vaadata just talle huvipakkuvas sektsioonis. Loomulikult tuleb müüja appi siis, kui kliendil on küsimusi, aga keegi talle midagi peale ei suru.“

Hot Lipsi poodidest leiab ainult sekslelusid. „Tõepoolest, neid on meie poodides tuhandeid ja inimesed oskavad neid meilt otsida, aga saab ka tõhusaid abivahendeid potentsiprobleemidele ning eesnäärmevaevuste korral. Ka naised leiavad laia valiku vaagnapõhjalihaseid toetavaid tarvikuid. Need tervisemured on viimastel aastatel ühiskonnas palju kõlapinda leidnud ja neile on lahendusi,“ laiendab Majuri valikut. Seksuaaltervist aitab vürtsitada ka see, kui paar viib ohutute ja praktiliste abivahenditega ellu oma fantaasiaid. Ka selleks on Hot Lipsi poodides võimas valik. Sekslelude hetkehitid meeste seas on Pipedreami PDX-seeria masturbaatorid ja peenisepumbad, naiste seas kogub populaarsust tuliuus Satisfyer PRO 2 Gen 3.