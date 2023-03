Trennita saledaks

Kevadine turgutus

Kevad on ju kohe ukse ees ja just praegu on õige aeg toetada organismi vajalike vitamiinidega, et tugevdada oma vastupanuvõimet ning ennetada kevadväsimust. See on aga paljuski seotud ka sellega, kas ja kui puhas on organism jääk- ning mürkainetest. Näiteks aitavad SuperDreni kapslid, mis põhinevad taimsetel ekstraktidel, põletada organismi kogunenud üleliigseid keharasvu, takistavad nende imendumist ja tasakaalustavad veresuhkru taset. Kapslites on koostisainena muu hulgas ka võilillejuur, mis on teada-tuntud seedehäirete leevendaja, ja roheline tee, mis on hea ainevahetuse kiirendaja ning jääkainete väljutaja.