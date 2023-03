Metsik, metsik ida

Ka kõige parema tahtmise korral ei oleks mul pilkases pimeduses läbi bussiakna midagi näha, nii et unustan Soome korraks ära ja lasen end raamatul viia hoopis teise maailma, soojemasse ja valgemasse, kus peategelaseks ei ole mitte pimedus rannikulinnade vahel, vaid helikopterite järele hull olev naine, kes armub sarimõrvarisse. Olen just jõudnud kohani, kus armastatu on kinni peetud, taskus paari prostituudi rinnad, kui järsult pidurdanud buss mind pisikese Porvoo südames reaalsusesse raputab. Kui palju Skandinaavia krimisid lugeda, siis äsja loetu muutubki pealtnäha idüllilise Soome väikelinna stereotüüpseks kirjelduseks. Kui ülejäänud reisijad on kähku kadunud taksodesse ja ööpimedusse, ei vaimusta mind mõte Porvoost enam üldse nii palju kui tunni eest Helsingis bussi peale istudes.