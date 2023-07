Autismispektri joontega lapse ema: surf on ideaalne argipingete maandamise vorm. Vees unustad kõik

Sinu ees on naised, kes on saanud lauajupil liueldes maitsta sooja helesinist ookeanivett Marokost Vanuatuni. Sellegipoolest toimub lainetants suurem osa aastast koduselt hülgehallis Läänemeres. Vetes, kus sa ei tee õieti vahet, kas paksu musta kummiülikonda on peitunud naine või mees ja kus vesi on külm ja uusi seksikaid trikoosid ei lähe vaja, ning võib-olla oled sa üldse sel päeval, kui meri sobivalt lainetab, hoopis tööl.