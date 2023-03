Naistepäeva nädala sündmused, mis aitavad leida rahuolu ja laiendada oma teadmisi

Praegused keerulised ja ebakindlad ajad on viinud olukorrani, kus negatiivsust, hirmu ja teadmatust on väga paljude naistel. Lisaks tihe konkurents tööturul, suured ootused iseendale ja võimatuna näivate eesmärkide seadmine on üheks oluliseks põhjuseks, mis on iseenda heaolu ja vaimse tasakaalu teisejärguliseks muutnud,“ rääkis KOHIN kogukonna looja ja koolitaja Milli Maier-Veske.

Tema sõnul mõjutab naiste sisemist rahulolu ka tohutu infoküllus ja sotsiaalmeedia laialdane levik . „Ühelt poolt on loomulik, et võrdleme end üksteisega, kuid eneselegi märkamatult on sotsiaalmeedia loonud soodsa aluse selleks, et märkame eelkõige neid aspekte, mis on meie hinnangul teistel paremini kui meil. On selleks siis ilusamad riided, välimus, kodu vms. Mida interaktiivsemaks ja sõltuvust tekitavamaks sotsiaalmeedia muutub, seda suuremaks kujuneb ka võrdlemisest tulenev negatiivne mõju. On selgelt näha, et sotsiaalmeedia levikuga on massiliselt tõusnud vaimse tervisega seotud probleemid: depressioon, ärevus, negatiivse kehapildi kuvand ja söömishäired. Seda kahjuks eriti palju noorte inimeste seas“ selgitas Maier-Veske.

Peaasi.ee koolitaja ja psühholoog Elina Kivinukk rõõmustab, et üha rohkem räägitakse naiste rollist ja heaolust, sest see viib selleni, et inimesed märkaksid ka oma probleeme rohkem. „Näiteks Covid-19 ajal teadvustati ühiskonnas tugevalt, et naistele langes mitmekordne koormus seoses laste õpetamise ja samal ajal töötamisega. See on väga oluline, et tekiks avalik arutelu, kuidas naiste rolli väärtustatakse ning kuidas nende igapäevast koormust heaolu nimel hajutada,“sõnas Kivinukk.

Keerulistes olukordades võib mõelda hetkedele, mil enesetunne oli parem. „Tasub mõelda sinna hetke tagasi ja tuletada endale meelde, kuidas ma siis ennast tundsin või käitusin. Võib-olla peitub saladus lihtsates asjades, näiteks tegin sel ajal rohkem trenni või toitusin tervislikumalt - oluline on väikeste muutuste märkamine,“ soovitas Peaasi.ee psühholoog.