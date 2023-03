Kuulsa Eesti rõivabrändi kevadsuvise kollektsiooni põhivärviks on just see armastatud värvitoon

Õige pea lähenev kevad toob endaga kaasa uue hingamise ja meelestatuse. Ivo Nikkolo uue kevadsuvise kollektsiooni kandvaks mõtteks on „Nüüd on aeg“, tuues fookusesse aja kontseptsiooni. „Nüüd on aeg“ olla kartmatu ja elada hetkes – siin ja praegu. „Nüüd on aeg“ asju tõsiselt võtta ja keskenduda, teisalt aga lahti lasta ja puhata. „Nüüd on aeg“ end värske energia ja uute seiklustega turgutada.