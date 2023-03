KOLUMN | Ära allu provokatsioonidele ainuüksi sellepärast, et kuulus instagrammer sai selle protseduuri või imevidina promomise eest tasu

Kui keegi arvab, et nn Z-generatsioonil ehk jumbudel, kes on praegu varastes kahekümnendates, puudub kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamise oskus ning võimekus käigu pealt lahendusi leida, siis ta tõenäoliselt eksib. Eksisin ka mina. Ja nii nagu Jüri Ratas palus kunagi ajakirjanikul tee peale tagasi tulla, taastasin ka mina usu noortesse, kui ühel lörtsisel jaanuarikuu päeval otsustasin trotsida vasakult paremale sadavat pläusti ja kontorist üle tee asuvasse kohvikusse jalutada.



„Palun mulle kaasa üks kohv piimaga. Keskmine,“ olid mu täpsed sõnad teisel pool letti seisvale tütarlapsele. Kui „kontoritöötaja kokaiin“ oli kenasti topsi nirisenud, kangastus silme ette pilt, kuidas pean topsis vabaks jäänud poolele sentimeetrile mahutama piisavalt piima, et joogi temperatuur langeks joodavale tasemele. Samal sekundil teatas barista, et valab selle suuremasse topsi ümber – nii mahub piim ka ära. Imeline! Probleem leidis lahenduse sisuliselt käigupealt ja mina olin jälle natuke õnnelikum. Küll see oli alles üks tubli inimene!



Sellegipoolest ei arva ma, et piisavalt tunnustust peaks saama see seltskond, keda võiks kollektiivselt nimetada fitnessimaailma Jaan Tatikateks. Me kõik tahame parema välimuse ja heaolu nimel mingis eluetapis shortcut’e otsida, kuid paraku neid pole. Päeva lõpuks määrab kaalunumbri (ja väljanägemise!) ei miski muu kui tarbitud ja kulutatud energia suhe. See aga ei takista inimestel läbi proovimast tervet ampluaad erinevaid soolapuhujate presenteeritud lahendusi.