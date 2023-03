FOTOD | Moehuvilised kogunesid Eesti ja Ukraina disaini imetlema

Solarise turundusjuhi Kristin Lepiksoni sõnul sündis kevadine moeshow Solarises tegutsevate disainipoodide initsiatiivil. „See oli väga tore algatus! Ühest küljest oli klientidel kindlasti äärmiselt põnev poodide värskemaid kollektsioone imetleda mitte poeriiulitelt, vaid päris inimeste seljas. Teisalt on ju imeline, kui disainipoed ühiselt kevadhooaja avavad. Solaris on piisavalt pisike keskus ja mul on väga hea meel, et siin asuvad poed omavahel nii aktiivselt suhtlevad ja hästi läbi saavad.“