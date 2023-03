FOTOD | Eesti kudumibränd ehmatab su garderoobi talveunest: lõpmatute nägudega jää, taeva imelised värvitoonid hämarusest koidikuni

Kollektsiooni esimene väljalase koosneb kudumitest, mis tagavad selle, et kandja ei tunneks liialt külma kliima jahedust. Rõivad võimaldavad viibida hetkes piisavalt kaua, et märgata ka kõige väiksemaid muutusi enda ümber. Valikus on nii kergemaid kudumeid, mida saab kanda hetkel veel mantli all, kui ka soojemaid, mis lubavad mantli kappi jätta ja piirduda vaid vesti lisamisega.